Madre di Don Paolo Piccoli: “Hanno distrutto la vita di un innocente”

Dopo la condanna definitiva a 21 anni per l’omicidio di Don Giuseppe Rocco, la madre di Don Paolo Piccoli, Anna Maria, esprime il suo dolore: “Mio figlio è innocente, la sua vita è rovinata. Ha dedicato la sua esistenza al sacerdozio.”

La Cassazione ha confermato la condanna per l’omicidio del monsignore con cui Don Paolo coabitava a Trieste. Anna Maria Piccoli, vedova e residente a Verona, ha sperato per anni in un esito diverso. Suo figlio, ora detenuto a Rebibbia, non ha ancora potuto incontrarla dopo la sentenza.

Il processo è stato complesso, con un annullamento in Cassazione e un processo bis. L’avvocato Vincenzo Calderoni ha espresso amarezza per l’esito, nonostante gli sforzi profusi.

“Mio figlio è un martire, vittima di errori altrui”, ha dichiarato Anna Maria. “Come fanno certi giudici a dormire tranquilli?” La madre aveva già difeso l’innocenza del figlio in passato, durante la trasmissione “Quarto Grado”. Il caso ha avuto ampia risonanza mediatica, diviso tra innocentisti e colpevolisti. Don Rocco fu trovato morto nella sua stanza nel 2014. L’assistente della vittima, Eleonora Laura Dibitonto, unica accusatrice di Don Paolo e beneficiaria dell’eredità, trovò il corpo.

