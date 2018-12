M5S: “Siamo sotto attacco”

Dopo le questioni che erano scoppiate ieri in aula a causa della manovra, il Movimento 5 Stelle dà adito ad una bagarre scrivendo un post e poi cancellandolo.

In seguito alle opposizioni alla manovra che ci sono state ieri alla Camera, il Movimento ha deciso di scrivere un post sul suo blog. Il post incriminato recitava: “Siamo sotto attacco. Il Governo, la Manovra del Popolo. La Democrazia è sotto attacco. È in corso una delle più violente offensive nei confronti della volontà popolare perpetrata in 70 anni di storia repubblicana (…) vero e proprio terrorismo mediatico e psicologico” da parte di “grandi lobby, poteri forti e comitati d’affari”.

Si usa il passato perché poi il post è stato rimosso. Ma come mai? Beh ovviamente il fatto che si parli di un attacco alla democrazia da parte di sedicenti lobby e poteri forti ha suscitato ancora più polemiche della manovra stessa.

L’aula si trasforma in una vera e propria sfida agonistica. “Il ministro Fraccaro si alzi e dica che non condivide quelle parole”, dice Claudio Borghi del Pd. Neanche Giorgio Mulè di Forza Italia ci va leggero: “Invece di fare l’analisi grammaticale, pensate al peso delle parole”.

Interviene quindi il presidente della Camera Roberto Fico: “La democrazia non è sotto attacco. Tutti si esprimono in modo libero, le opposizioni fanno il loro lavoro: è loro diritto opporsi alla legge di bilancio. Non c’è nessun attacco delle lobby. Ognuno fa il suo lavoro e io lo difenderò sempre, qui dentro e fuori di qui”.