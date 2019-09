M5S Caiazzo: “Il degrado e l’abbandono sarà per sempre”

“Negli anni scorsi, persistendo il pericolo per l’incolumità pubblica e privata dei cittadini, è stato eretto un manufatto in ferro lungo una ventina di metri; nell’immediatezza si è preferito mettere una pezza, senza affrontare il problema alla radice”: sono queste le dichiarazioni dei componenti del Meetup Caiazzo 5 Stelle in riguardo allo stato attuale delle Opere Pie. “Qualche anno è trascorso, il problema si è aggravato, soprattutto non è un bel biglietto da visita, quando all’orizzonte ti appare questo mostro, che occupa l’intera sede stradale e ti riporta all’amara realtà. Questa è la politica incapace di dare risposte adeguate. L’impressione che si ha è quella di un cantiere aperto dove si sta lavorando per abbellire la nostra città, noi sappiamo che il degrado e l’abbandono sarà per sempre.Uniamo le forze, troviamo delle soluzioni condivise e attiviamoci per raggiungere questo obbiettivo. Per quanto riguarda la messa in sicurezza della struttura, smantellamento del manufatto in ferro, eliminazione dei vari ponteggi di protezione, non accetteremo più che si assista immobili allo sfacelo totale; le conseguenze sarebbero irreparabili per la nostra città. Saremo in piazza, raccoglieremo firme, faremo di tutto affinché questo scempio finisca. Quel ponte è ricettacolo di immondizia, è pericoloso perché i malintenzionati arrampicandosi possono raggiungere facilmente le abitazioni private, animali di tutti i tipi, passeggiano al livello delle finestre, erbacce e detriti staccati dal muro giacciono sul pianale di raccolta. E’ uno spettacolo indegno per un paese civile. Basta guardare le foto per rendersi conto che non abbiamo esagerato. E’ arrivato il momento di agire, rivolgiamo un appello accorato ai cittadini; a voi diciamo: sosteneteci e vinceremo questa vattaglia, lo Stato dovrà rispondere positivamente se noi non molliamo”.