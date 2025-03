Lutto nel Mondo Universitario per la Scomparsa della Rosa Terracciano

Il mondo accademico catanzarese è in lutto per la perdita della Professoressa Rosa Terracciano, docente di Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio presso l’Università Magna Graecia, scomparsa recentemente a Catanzaro.

Oltre al suo ruolo di docente, la Prof.ssa Terracciano ha fondato e diretto nel 2019 la Biopepticom, uno spin-off universitario dedicato a soluzioni diagnostiche innovative per l’infertilità maschile. La sua attività di ricerca spaziava nelle discipline-omics, con particolare attenzione alla medicina traslazionale e molecolare.

Il comunicato dell’Università Magna Graecia la descrive come una personalità brillante e poliedrica, capace di unire un rigoroso approccio metodologico a una visione scientifica multidisciplinare. Ha insegnato chimica organica e ha condotto ricerche significative nell’ambito della spettrometria di massa e dell’analisi proteomica. I suoi studi hanno contribuito all’identificazione di nuovi marcatori diagnostici e terapeutici per le malattie cronico-degenerative. In aggiunta, la professoressa è stata co-autrice di centinaia di pubblicazioni scientifiche internazionali e detentrice di quattro brevetti, migliorando significativamente la medicina molecolare e personalizzata.

Oltre alla sua carriera accademica, Terracciano era conosciuta per la sua sensibilità artistica e culturale, dedicandosi con passione all’arte e all’enogastronomia, riflettendo le sue origini partenopee. Il suo equilibrio tra scienza e creatività ha reso il suo approccio alla ricerca particolarmente appassionato. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella comunità accademica, tra colleghi, studenti e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla.

In questo momento di tristezza, il rettore, Prof. Giovanni Cuda, e l’intera Università Magna Graecia esprimono sentite condoglianze al marito, Prof. Rocco Savino, e alla sua amata figlia.

Gli studenti del Corso di Laurea in Biotecnologie e le associazioni studentesche, come Insieme e Umglab, sono tra i primi a manifestare il loro cordoglio sui social media. Hanno sottolineato come la passione della Prof.ssa Terracciano per l’insegnamento e il suo impegno nella ricerca abbiano lasciato un’impronta indelebile nelle loro vite sia accademiche che personali.

“È stata molto più di una docente: una guida, un punto di riferimento, una madre per tutti noi. Con dolcezza, dedizione e pazienza, ci ha accompagnato nel nostro percorso formativo, sostenendoci sempre”. Gli studenti dichiarano che il suo ricordo continuerà a vivere nei cuori di coloro che hanno avuto il privilegio di apprendere da lei, porgendo le più sincere condoglianze alla famiglia in questo momento di grande dolore.