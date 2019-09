Lutto cittadino a Potenza per i funerali dei due operai di Aliano

Il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha proclamato per martedì 3 settembre 2019 il lutto cittadino, in occasione della celebrazione dei funerali di Leonardo Nolé e Donato Telesca, vittime di un tragico incidente sul lavoro. Disposte, attraverso un’apposita ordinanza, alcune misure:

la partecipazione alla cerimonia funebre del Sindaco in veste ufficiale;

l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici presenti sul territorio, per tutta la giornata;

l’invito agli esercizi commerciali ad abbassare le serrande dei locali, in segno di lutto, per cinque minuti all’inizio delle esequie fissate per le ore 15;

l’invito al Consiglio comunale a osservare un minuto di silenzio in occasione del prossimo Consiglio comunale;

il divieto, per l’intera durata dei funerali, nelle zone adiacenti lo svolgimento della cerimonia funebre, di attività, in particolare quelle rumorose ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso.

I due operai, originari di Potenza, sono stati trovati venerdì in un pozzo della discarica di Aliano (Matera), chiusa da tempo. La causa del decesso è quasi certamente la forte presenza nell’area di monossido di carbonio sprigionatosi da un pozzetto d’ispezione. Sulla dinamica sono ancora in corso indagini. Sembrerebbe che nel pozzetto sia sceso un primo operaio. Un collega, resosi conto che non saliva, si è introdotto per aiutarlo ma purtroppo anche lui è morto per le esalazioni di monossido di carbonio.