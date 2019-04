L’Università di Udine lavorerà con il U.S. Naval Research Laboratory

L’intelligenza artificiale unisce l’Università di Udine e il laboratorio di ricerca navale di Washington in una collaborazione.

È ufficialmente iniziata la collaborazione tra l’Università di Udine e il U.S. Naval Research Laboratory (NRL) di Washington, il laboratorio di ricerca navale degli Stati Uniti. Il terreno comune di ricerca verterà sui sistemi autonomi intelligenti. “Le applicazioni possibili di queste tecnologie sono numerose e spaziano dal riconoscimento di anomalie nei dati per applicazioni di industria 4.0 alla classificazione di immagini satellitari, fino ad arrivare ai problemi di interactive task learning, in cui un sistema autonomo apprende in modo incrementale nuove funzioni operative mentre svolge le normali attività per cui è stato progettato, come, ad esempio, i robot autonomi”, ha spiegato Niki Martinel, ricercatore in machine learning e visione artificiale del DMIF (Dipartimento di Scienze matematiche, informatiche e fisiche).

Le attività di collaborazione sono cominciate lo scorso febbraio, con un incontro scientifico nella sede del laboratorio di Washington, al quale era presente Martinel con Sara Guttilla dell’Ufficio progettazione e gestione ricerca dell’Area Servizi per la Ricerca dell’Ateneo friulano. “La collaborazione scientifica è stata impostata sullo studio e sviluppo di nuovi modelli di machine perception e deep learning non supervisionato basati su innovative architetture neurali con strutture ad albero”, spiega l’Ateneo in una nota. Il progetto è finanziato dall’Office of Naval Research (ONR) del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d’America, all’interno di un programma che stimola collaborazioni tra il Naval Research Laboratory e gruppi di ricerca internazionali. Nello specifico, l’ONR ha scelto lo studio del gruppo di ricerca in Artificial Vision e Real-time Systems (AViReS) del DMIF dell’Ateneo friulano.