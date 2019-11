L’Umbria è alla Milano Music Week per presentare “European Social Sound 4U”

Con il contest, la Regione Umbria si unisce a un progetto per sostenere i giovani artisti e le band emergenti.

La Regione Umbria parteciperà alla presentazione del “Manifesto della Musica Emergente” che si terrà domani, 19 novembre, presso il BASE NETWORK di Milano, a cura del MEI-Meeting delle Etichette Indipendenti. Il Manifesto, in 13 punti, è il documento ufficiale per le politiche a sostegno dei giovani artisti, realizzato dal Professor Lello Savonardo, docente dell’Università Federico II di Napoli. La Regione Umbria, nell’ambito di tale cornice, è stata invitata a presentare il contest per band emergenti “European Social Sound 4U”, che si basa su un format originale, depositato, ideato dalla struttura che programma la Comunicazione del Fondo Sociale Europeo in Umbria.

Il format, che ha ricevuto riconoscimenti pubblici, fra cui proprio un premio MEI, abbina un contest per band emergenti di alto livello a un’iniziativa informativa sui progetti regionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo e consente di entrare in contatto con un pubblico che solitamente non segue iniziative di stampo tradizionale. Il meccanismo del format si basa sull’utilizzo dei tempi morti dei cambi di palco fra le esibizioni delle band per comunicare informazioni sul ruolo del Fondo Sociale Europeo e sulle iniziative finanziate dal medesimo a livello regionale.

European Social Sound è stato organizzato per due volte dalla Regione Umbria nel proprio territorio, rispettivamente nel 2015 e nel 2017, ottenendo un grande successo: la Commissione Europea nel 2015 ha considerato ‘ESS’ una buona pratica e ne ha raccomandato la diffusione in altri territori, pertanto la presente edizione, quella 2019, vede anche la partecipazione delle Regioni Basilicata, Sicilia e Toscana e ANPAL, l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive Lavoro, che hanno siglato con la Regione Umbria un accordo sulla comunicazione FSE che ha fra le sue finalità proprio la realizzazione del format umbro in modalità interregionale.