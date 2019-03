Luigi Brugnaro ospite del forum Ansa

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato ospite del forum Ansa, dove ha condiviso le sue opinioni sulla legalità, il Mose e l’inquinamento.

Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha partecipato al forum Ansa a Roma. Durante l’incontro sono stati affrontati diversi temi di attualità.

Parlando dell’inquinamento, il sindaco ha dichiarato che: “Esiste a Venezia. Noi stiamo sviluppando le barche ibride. Abbiamo già un battello, l’abbiamo inventato noi in mancanza di produzioni industriali. Il Lido, poi, sarà la prima isola al mondo completamente elettrificata”.

Per quanto riguarda la criminalità, un tema molto sentito dalla Lega, promotrice del ddl sicurezza: “Non riusciremo a debellare la criminalità, ma possiamo contrastarla. Dobbiamo contrastarla. In Veneto noi li arrestiamo i delinquenti. Sono orgoglioso di quanto facciamo. Ci sono delle regole e vanno rispettate da tutti.”

Commentando la controversa opera del Mose: “è un’opera importantissima per la salvaguardi della città, e quindi deve essere finita. La competenza è del governo, e in particolare del ministero delle Infrastrutture dal quale non abbiamo ricevuto ancora notizie. Da subito bisogna ragionare sulla sua gestione. Su questo non si potrà prescindere dal coinvolgimento della città”.

Infine, sul tema di una possibile ricandidatura: “Per fare le cose ci vuole umiltà e coraggio e chi fa le cose, sbaglia. Per quanto mi riguarda mi ricandiderò a fare il sindaco”.