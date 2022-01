L’Ue chiede il rilascio di Navalny ad un anno dall’arresto

“L’Unione Europea è stata chiara nel considerare l’accusa e il verdetto contro Alexei Navalny come politicamente motivati.

Ribadiamo il nostro appello alle autorità russe per il suo rilascio immediato e incondizionato senza ulteriori ritardi e a rispettare la misura provvisoria concessa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per quanto riguarda la natura e la portata del rischio per la vita di Navalny”.

Lo ha detto il capo della diplomazia Ue, Josep Borrell, in occasione dell’anniversario dell’arresto di Navalny al suo ritorno in Russia. “Deploriamo che Navalny debba ora deve affrontare nuove accuse penali”.