“Luceverde” a Trieste, il nuovo servizio di infomobilità

Il servizio dell’Automobile Club d’Italia sbarca a Trieste con la collaborazione della Polizia Municipale e delle locali emittenti radiofoniche.

“Luceverde” anche a Trieste. Al via il servizio ACI (Automobile Club d’Italia) di “Informazione sulla Mobilità in tempo reale”, un nuovo sistema di comunicazione per i cittadini e i turisti promosso dal Comune del capoluogo. Un progetto nato dalla sinergia fra l’ACI e la Polizia Municipale di Trieste, pensato per i cittadini, ma utile anche alla gestione della mobilità da parte degli enti locali. Luceverde, utilizzando le più moderne tecnologie, personale altamente specializzato e grazie alla collaborazione con le Polizie Municipali, gli Enti gestori di strade e autostrade e gestori dei servizi di trasporto pubblico su tutte le modalità di trasporto, realizza un servizio di infomobilità all’avanguardia, diffondendo notizie su viabilità, transitabilità, condizioni meteo, eventi e situazione del trasporto pubblico in tempo reale.

“E’ un progetto di grande utilità che vede Trieste quale decima città in Italia ad ottenere questo nuovo strumento che va ad affiancare i già ottimi risultati ottenuti con canali come Telegram dell’Amministrazione comunale che ha già raggiunto i 6000 iscritti – ha sottolineato il vicesindaco Paolo Polidori nell’introdurre la presentazione del progetto-. Un sistema semplice ed efficace per uno strumento innovativo che fornirà informazioni su parcheggi, lavori in corso, problemi dei mezzi pubblici, chiusure strade, in base alle informazioni trasmesse dalla Polizia Locale e poi inserite in appositi ‘notiziari’ quindi diffuse alle emittenti locali che le trasmetteranno tramite radio e web e dal sito di Luceverde, già linkati sulla pagina del Servizio Mobilità del Comune. E’ inoltre disponibile l’APP (Luceverde) per smartphone e tablet che offre la possibilità a tutti di essere in tal modo agevolati nell’acquisizione delle informazioni”. Le emittenti radiofoniche di Trieste che hanno già aderito al servizio sono Radio Attività Trieste, Radiopuntozero, Radio Diffusione Europea e Viva la Radio!.