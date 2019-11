Luca Zaia è uno dei governatori più apprezzati

Il governatore della Regione Veneto Zaia è uno dei più apprezzati d’Italia.

Il governatore del Veneto Luca Zaia in testa, subito seguito da Stefano Bonaccini in Emilia Romagna: l’efficacia dell’operato dei presidenti delle Regioni fotografata dall’Swg su un campione di 10.800 maggiorenni residenti in Italia – ad esclusione di Umbria, Molise, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige – mette sul podio due governatori di Regioni del Nord.

Al terzo posto pari merito troviamo il presidente della Liguria, Giovanni Toti, e della Lombardia Attilio Fontana, seguiti da quello del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Enrico Rossi, governatore della Toscana, si piazza quinto, subito seguito da Nicola Zingaretti, presidente del Lazio.

Nella graduatoria del gradimento dei governatori, seguono poi il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, seguito da Nicola Zingaretti nel Lazio, Vincenzo De Luca che guida la Regione Campania, il presidente della Basilicata Vito Bardi e Luca Ceriscioli nelle Marche che ha lo stesso gradimento di Marco Marsilio, presidente dell’Abruzzo.

In undicesima posizione si piazza Michele Emiliano, governatore della Puglia, seguito da Christian Solinas, presidente della Sardegna e dal governatore della Regione Siciliana Nello Musumeci. Chiude questa ‘classifica’ stilata da Swg Mario Oliverio, presidente della Calabria dove si tornerà alle urne all’inizio del prossimo anno.