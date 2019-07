Luca Biancardi è il nuovo direttore dell’Ospedale di Perugia

Il Dottor Luca Bianciardi è il nuovo direttore sanitario dell’azienda ospedaliera di Perugia.

“Sono orgoglioso e motivato nell’essere stato scelto per questo prestigioso consapevole delle difficoltà del ruolo ma felice di lavorare con professionisti che hanno contribuito a portare l’Umbria ai primi posti delle regioni banchmark in Italia, offrendo servizi assistenziali di alto livello”. Si è presentato così il Dottor Luca Bianciardi, nuovo direttore sanitario dell’azienda ospedaliera di Perugia. A presentare il nuovo direttore al pubblico è stato il commissario straordinario Antonio Onnis, alla presenza dei direttori dei dipartimenti, dei responsabili delle strutture di degenza, dei rappresentanti delle professioni sanitarie, e dei giornalisti in una conferenza nell’aula Levi-Montalcini del Creo. Dopo un ringraziamento al Prof Giuseppe Ambrosio, direttore sanitario ad interim nell’ultimo periodo, Onnis ha presentato il nuovo direttore.

Bianciardi si è presentato, facendo un breve recap delle passate esperienze lavorative, ricordando di aver già ricoperto l’omologo ruolo presso l’ospedale di Arezzo: “In quella occasione ho avuto modo di conoscere le qualità del sistema sanitario dell’Umbria, durante la realizzazione di progetti condivisi”, ha detto il Dott. Bianciardi. Tra le questioni da affrontare individuate dal nuovo direttore c’è anche un problema che dovrà essere affrontato a livello nazionale, il cambiamento demografico e l’aumento dell’età media. “Abbiamo puntato in maniera sostanziale nel rilanciare l’importanza dei Dipartimenti sanitari dando impulso alla figura del direttore di dipartimento, rafforzando le loro responsabilità nella gestione complessiva di risorse e attività”.