louis vuitton bussa in casa milan: pronto 1 miliardo di euro

Il più grande impero della moda luxury approda nel mondo del calcio . Bernard Arnault il padron della casa di moda Louis Vuitton e secondo uomo più ricco al mondo con i suoi 103,2 miliardi di dollari di patrimonio, sarebbe intenzionato ad acquisire la società del Milan, proponendo una cifra che raggiunge il miliardo di euro. Resta di fatto che il suo passaggio non sarebbe comunque immediato, ma si completerebbe a fine stagione. La casa del Milan ha già in precedenza rifiutato offerte del valore di 750 milioni di euro, anche se questa volta la proposta di Arnault farebbe vacillare chiunque. Lo stesso Bernard è uno a cui l’ambizione non manca e oltre a rendere più competitiva la rosa punterebbe anche ad aumentare i ricavi attraverso vari sponsor e mosse di marketing.

Per ora Elliot smentisce la trattativa ma il Milan potrebbe cambiare di nuovo e date le risorse economiche del padrone di Louis Vuitton, le ambizioni rossonere sarebbero rilanciate ancora una volta.