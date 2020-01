Louis Tomlinson sceglie Palmanova per l’unico concerto del Nordest

L’ex One Direction sarà a Palmanova il prossimo 30 luglio nell’ambito della rassegna “Estate di Stelle 2020”.

La Città di Palmanova, patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco, si conferma anche nel 2020 come centro di primaria importanza per i grandi eventi musicali a Nordest, annunciando un nuovo grande appuntamento internazionale della rassegna “Estate di Stelle 2020”, che accenderà di luci e suoni l’estate nella splendida Piazza Grande della città stellata. A salire sul palco sarà la star del pop mondiale, ex membro del gruppo cult planetario One Direction, Louis Tomlinson, per l’unico concerto italiano nel Nordest delle sole tre date nel nostro paese (assieme a Roma e Milano), il prossimo 30 luglio, con inizio alle 21.00.

I biglietti per questo nuovo grande evento dell’estate musicale del Friuli Venezia Giulia saranno disponibili in prevendita per gli iscritti a My Live Nation dalle 11.00 di giovedì 30 gennaio. Biglietti in vendita online su Ticketone e Ticketmaster e in tutti i punti vendita autorizzati dalle 11.00 di venerdì 31 gennaio. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

“Un grande evento per la Fortezza UNESCO di Palmanova. Una vetrina dedicata, quest’anno, anche ai più giovani in modo che anche loro possano conoscerne e ammirarne l’assoluta unicità – ha commentato il sindaco di Palmanova Francesco Martines – Ormai la città stellata, e la sua Piazza Grande, si stanno consolidando come palcoscenico per la musica nazionale e internazionale, di ogni genere e decennio, da Il Volo a Venditti, dai King Crimson a Caparezza, dalla musica classica al pop d’oltremanica. Una diversificazione necessaria per fornire un’offerta culturale e turistica adatta a tutti”.

La rassegna “Estate di Stelle 2020” a Palmanova (Udine), organizzata da Zenit srl, in con Regione Friuli Venezia Giulia, Città di Palmanova, PromoTurismoFVG, ha già visto nelle scorse settimane annunciato lo spettacolo dell’amatissimo duo comico Ficarra e Picone, che saliranno sul palco di Piazza Grande il prossimo 11 luglio per festeggiare i 25 anni di carriera. I biglietti per questo spettacolo sono già in vendita su Ticketone, info su www.azalea.it