L’Ora Legale è Tornata: Più Luce, Meno Sonno? Consigli per Affrontare il Cambiamento

Questa notte, alle ore 2:00, è scattata l’ora legale! Abbiamo spostato le lancette avanti di un’ora, godendo ora di giornate più lunghe e luminose, ma sacrificando un’ora di sonno.

L’ora legale rimarrà in vigore fino all’ultimo fine settimana di ottobre, precisamente alla notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, quando torneremo all’ora solare.

Come evidenziato da laStampa, da anni si discute in Italia e in Europa sull’opportunità di abolire il cambio orario. I paesi del Nord Europa sono stati i principali sostenitori di questa abolizione, ma anche in Italia il dibattito è acceso, con raccolte firme per mantenere un’unica ora tutto l’anno.

La questione è stata sollevata al Parlamento Europeo già nel 2015, spingendo la Commissione Europea a valutare gli impatti del cambio ora e a considerare la sua abolizione sulla base di dati economici e di altro tipo. Tuttavia, nel 2023 l’esecutivo ha preferito attendere un accordo tra gli Stati membri, data la complessità e le divisioni che il tema suscita.

Effetti sulla Salute

Il cambio orario può avere conseguenze sulla salute. Alessandro Miani, presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), spiega come l’alternanza ora legale/ora solare alteri il ritmo circadiano, l’orologio biologico interno che regola il nostro organismo. Questo può causare problemi di sonno, con ripercussioni su concentrazione, umore, rendimento scolastico, efficienza lavorativa e relazioni personali.

Consigli Alimentari per Contrastare la Stanchezza

La nutrizionista Carmen Campana suggerisce che uno stile di vita sano e un’alimentazione corretta possono aiutare a prevenire o mitigare i disagi legati al cambio d’orario. Ecco 7 consigli utili:

Moderare le porzioni: Mantenersi leggeri per non appesantire l’organismo. Preferire cotture semplici come al vapore, alla griglia, al forno o al cartoccio. Tisana al miele a colazione: Per combattere la stanchezza e migliorare l’umore. Aggiungere spuntini di frutta fresca e frutta secca (noci, mandorle). Evitare cibi pesanti la sera: Evitare alimenti ricchi di grassi, cibi in scatola, superalcolici e alimenti eccitanti. Via libera a carboidrati integrali: Pane, pasta, orzo e riso contengono triptofano, che favorisce la produzione di serotonina, benefica per il cervello. Il riso è particolarmente indicato per combattere stanchezza e problemi digestivi. Spinaci: Ricchi di magnesio, calcio, vitamina B6 e acido folico, favoriscono il rilassamento muscolare. Condire le verdure con olio di riso e di girasole. Vitamina B1: La tiamina, contenuta in cereali integrali, semi e legumi, trasforma i carboidrati in energia ed è essenziale per la salute delle cellule nervose. Evitare i grassi trans: Limitare il consumo di margarine e cibi pronti, associati ad aggressività e irritabilità.

Benefici Energetici dell’Ora Legale

L’ora legale, introdotta oltre un secolo fa, ha lo scopo di risparmiare energia. Secondo i dati di Terna, nei sette mesi di ora legale il sistema elettrico italiano beneficia di minori consumi energetici per 340 milioni di kWh, pari al fabbisogno medio annuo di circa 130.000 famiglie, con un risparmio economico di oltre 75 milioni di euro.