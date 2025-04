Locale distrutto dalle fiamme per “punire” una cliente: 28enne agli arresti domiciliari

Un incendio divampato il 31 gennaio scorso ha provocato gravi danni al “Buco Pertuso”, uno dei locali più amati dai giovani nel centro storico di Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, un 28enne, E.G., è stato posto agli arresti domiciliari per aver appiccato il fuoco in seguito a contrasti avuti con una cliente abituale del locale.

I poliziotti del commissariato Decumani sono riusciti a ricostruire la dinamica dell’incendio grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che mostrano il giovane arrivare davanti al locale con una bottiglia incendiaria e dare fuoco alle strutture intorno alle 4 del mattino. Questa ricostruzione ha escluso l’ipotesi di una possibile estorsione, che è stata smentita anche dal titolare del locale.

Durante l’interrogatorio, E.G., incalzato dagli agenti, avrebbe ammesso le proprie responsabilità.

Lo sfogo del titolare dopo l’incendio

Mauro Serino, il proprietario del locale, ha descritto le sue emozioni il giorno dopo l’incendio: “Avevo la piccola Sole in braccio, che non ne voleva sapere di dormire; mi squilla il cellulare da tre volte con un numero sconosciuto. Penso a uno scherzo, poi ricevo un’altra chiamata da un numero conosciuto. Guardando l’orologio, vedo che sono le 4:19. Mando un messaggio chiedendo chi fosse e cosa volesse. Mi rispondono telegraficamente: ‘polizia, ha preso fuoco il locale’. Mi precipito in via Paladino, mentre nella mia testa scorrono le facce di chi ci ha affiancato in questi dieci anni. Quando arrivo, un vigile del fuoco mi accoglie con uno sguardo comprensivo, senza dire nulla. L’odore di plastica e metallo bruciato è penetrante; mi sento vuoto. Gli agenti della polizia mi chiedono se abbiamo avuto problemi con qualcuno, rispondo di no, non ne ho ricordo. Ma non sono dieci anni senza eventi significativi. Varco l’entrata, oscurità e caos mi avvolgono, mentre l’acqua mi bagna dai piedi che si trovano nelle pozzanghere. ‘Santa acqua’, penso, mentre il rumore dello scroscio mi riporta a un senso di purificazione. Questo luogo è casa nostra, un sogno che cercheremo di ricostruire come pietre preziose. Grazie a tutti per il supporto.”