Lite in famiglia al Cep, nipote accoltella zio

– Una lite in famiglia è degenerata questo pomeriggio in via Pastore, nel quartiere popolare del Cep. Un ragazzo ha colpito a una mano lo zio con un coltello.

L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e ricoverato in codice giallo al Villa Scassi. Sul posto le volanti della polizia che hanno fermato il nipote.