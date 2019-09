Lite in corso italia, giovane insulta carabinieri

foto da carabinieri Siena

Un equipaggio del Nucleo Radiomobile, dopo i dovuti accertamenti, ha denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un genovese di 20 anni, gravato di pregiudizi di polizia.

I militari sono intervenuti in corso Italia in seguito a un dissidio divampato per futili motivi tra alcuni giovani e sono stati minacciati e insultati.