Un pensionato 80enne di Villorba, Giovanni Gagno (nella foto sotto con la moglie Settima Scattolin), è morto questa venerdì in ospedale per i traumi riportati in seguito a un diverbio avuto giovedì con un altro uomo di 40 anni.

L’episodio si è verificato in prossimità dell’abitazione della vittima dove è nata una discussione con un quarantenne. Questi ha colpito con violenza il più anziano, caduto a terra. Nonostante il trasferimento all’ospedale i tentativi di salvarlo sono risultati vani.