Lite all’ingresso di una scuola, donna investita a Cisterna di Latina

Nella mattinata di mercoledì personale del Commissariato di Cisterna di Latina è intervenuto per una violenta lite che vedeva protagoniste tre donne cisternesi che da poco avevano accompagnato i propri figli a scuola nel popolare quartiere San Valentino.

Da quanto accertato dagli inquirenti è emerso che da tempo era in atto un forte dissidio tra due di esse su di un social network, con reciproche minacce ed accuse.

La resa dei conti è avvenuta proprio mercoledì mattina, quando la prima donna con la propria auto ha cercato di investire la rivale, che, a sua volta, reagiva con un pesante mestolo da cucina portato per affrontare la controparte, spalleggiata dalla sorella.

Proprio quest’ ultima veniva investita effettivamente dall’auto, che le schiacciava il piede costringendola a ricorrere alle cure mediche. La donna riportava una prognosi non superiore ai 20 giorni, per la quale sporgeva formale denunzia querela in commissariato.

L’investitrice è stata convocata in Commissariato per la notifica dell’avviso orale emesso dal Questore di Latina in ragione di precedenti comportamenti penalmente rilevanti, che avevano portato il Commissariato di Cisterna a segnalarne la pericolosità sociale.