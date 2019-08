L’Italia del Volley batte il Camerun per 3-0

L’Italia del Volley incontra il Camerun ed è subito festa. L’incontro si chiude sul risultato di 3-0 (25-18, 25-18, 25-15).

Anche se non è stata una delle migliori prove degli azzurri, la prestazione lascia ben sperare. L’avversario, con le sue caratteristiche, ha provato a contenere i danni e rallentare l’Italia, ma in meno di un’ora e mezza Giannelli, Lanza e Juantorena hanno archiviato la pratica. L’Italia ha subito fatto capire di voler imporsi e pur senza sfoderare grandi giocate ha mostrato concretezza, superando un modesto Camerum.

Il Camerun è una delle migliori squadre a livello africano e ai Campionati Continentali vanta due vittorie (1989 e 2001) più tanti altri piazzamenti di rilievo, per ultimo il terzo posto del 2017. Naturalmente a livello intercontinentale il discorso si fa ben diverso: il Camerun non ha mai partecipato alle Olimpiadi e ai Mondiali vanta quattro partecipazioni (le ultime tre consecutive dal 2010 in poi), ma senza essere mai andati oltre il tredicesimo posto.