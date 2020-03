“L’Italia con voi” per iniziare bene la setimana

Puntata speciale con tre momenti della storia e della musica Italiana

Sarà infatti ripresentata la compartecipazione di Rita Pavone, la musa della canzone italica che ha diramato i suoi dischi in ogni parte del mondo, incidendo ben in sette lingue differenti; di Maria Teresa Ruta, conduttrice televisiva, stella del teatro e incontenibile turista; e di Drupi, un singolare interprete della musica italiana e tra i cantautori italiani più apprezzati all’estero.

Con il letterato Guido Barlozzetti si volta pagina e si pronuncia su una grande storia d’affetto, quella tra Catherine Deneuve e Marcello Mastroianni. Il repertorio “EraOra-Il Lato C della Musica” sarà consacrata ad un gruppo molto adorato sia in Italia che all’estero: Il volo.

Le Storie dal Mondo volano in Messico per imbattersi in Virginia Negro, che parlerà del suo ruolo per l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni delle Nazioni Unite.

Qui di seguito la programmazione:

Rai Italia 1 (Nord America)

NEW YORK/TORONTO Lunedì 23 Marzo h18.00

LOS ANGELES Lunedì 23 Marzo h15.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Lunedì 23 Marzo h13.30

SYDNEY Lunedì 23 Marzo h16.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Lunedì 23 Marzo h18.15