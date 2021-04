TRIBUNALE DI GENOVA

Liquidazione del Patrimonio n.12/2020

G.D. Dott.ssa Ada Lucca

Il liquidatore Dott.ssa Daniela Galliano invita a presentare offerte di acquisto di 1/3 del terreno sito in Genova Via dell’Olmo snc, sezione 1, foglio 22, particella 3150, qualità seminativo arborato, classe 3, superficie 02 are 05 ca, reddito dominicale 0,74, agrario 1,27, per un corrispettivo di Euro 2.500,00 come da perizia di stima. Si comunica che alla procedura è già pervenuta un’offerta di acquisto dell’importo di Euro 2.500,00.

Per informazioni si invita a contattare il liquidatore all’indirizzo PEC: daniela.galliano@odcec.ge.it

Le offerte di acquisto devono pervenire al medesimo indirizzo PEC entro le ore 12,00 del 07/06/2021.

L’offerta dovrà contenere copia del documento d’identità e del codice fiscale dell’offerente e in caso di società, una visura camerale aggiornata unitamente agli ultimi due bilanci di esercizio depositati in Camera di Commercio, il prezzo offerto, le modalità di pagamento e l’oggetto “Offerta per l’acquisto del terreno di Via Olmo snc”. Le offerte di acquisto verranno vagliate presso lo Studio del Liquidatore in Genova Piazza N. Tommaseo 2/8 alle ore 16,00 del giorno 08/06/2021. In caso di presentazione di più offerte si procederà a gara informale considerando quale base d’asta l’offerta più alta; si invitano pertanto gli offerenti a presentarsi all’apertura delle offerte.

L’atto di acquisto sarà redatto da un Notaio scelto dalla parte aggiudicatrice.