– Si sono svolte nei giorni scorsi le prove per “NARAּ MI”, con il rilascio della certificazione linguistica della conoscenza orale della lingua sarda, del catalano di Alghero, e delle varietà alloglotte sassarese, gallurese e tabarchino.

Le prove si sono svolte on-line con le modalità del 2021, anno in cui sono state attivate. I partecipanti per la prova in lingua sarda sono stati i più numerosi con oltre 200 candidati, seguiti da oltre 20 candidati per il catalano di Alghero e oltre una decina tra sassarese e gallurese.

Per il secondo anno consecutivo l’Assessorato della Pubblica Istruzione ha così avviato i moduli per la certificazione orale che costituisce titolo di ammissibilità per partecipare in veste di esperto d’ambito o di collaboratore nei Laboratori Didattici Extracurricolari che si svolgeranno negli Istituti scolastici dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado, nonché titolo soggetto a valutazione per le procedure dell’Avviso IMPRENTAS. Questo per dare una certa omogeneità linguistica alle attività che da anni hanno luogo nelle scuole sarde e nel campo dell’editoria e dei mass media regionali (radio, TV, giornali on-line, riviste periodiche). La certificazione NARA.MI conseguita nel 2021 mantiene la sua validità.