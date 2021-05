Liguria, prosegue calo nuovi casi e ospedalizzati

Calano ancora i nuovi casi Covid-positivi in Liguria, sono 202 su un totale di test di 6.730 (4.188 tamponi molecolari e 2.542 test antigenici) per un’incidenza pari al 3%. In calo anche gli ospedalizzati: sono 443, 26 in meno rispetto a ieri, di cui 53 in terapia intensiva.

Cinque in totale le persone decedute segnalate dai dati flusso Alisa-Ministero: uno di questi è morto il 10 gennaio, uno il 24 marzo, tre tra il 5 e il 7 maggio. Avevano età comprese tra i 58 e gli 82 anni.

In isolamento domiciliare restano 3.545 persone, 267 in meno rispetto a ieri mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono 4.924.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale dei 763.700 vaccini consegnati ne sono stati somministrati 702.175 pari al 92% del totale. In tutto sono state somministrate 567.269 dosi di vaccini a mRna dall’inizio della campagna (27 dicembre 2020).

Nelle ultime 24 ore le dosi somministrate sono state 7.693.

244.177 persone hanno ricevuto già la seconda dose Pfizer o Moderna. Per quanto riguarda Vaxzevria (AstraZeneca) e Johnson sono stati somministrati 134.906 vaccini dall’inizio della campagna, 1.701 nelle ultime 24 ore. In 565 hanno ottenuto la seconda dose.