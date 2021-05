Liguria chiude anno scolastico con didattica in presenza 80%

– La Regione Liguria ha prorogato fino al 9 giugno la didattica in presenza dal 70 fino a un massimo dell’80% nelle scuole superiori della Regione. Lo prevede l’ordinanza firmata dal presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera a Genova.

“Ho firmato l’ordinanza che prevede che si continui all’80% della didattica in presenza perché la curva dei contagi sta scendendo significativamente ma vogliamo evitare l’affollamento dei mezzi pubblici ancora con un capienza al 50%, – spiega – la direzione scolastica regionale ritiene non produttivo riorganizzare il sistema nelle prossime settimane e che sia opportuno chiudere così l’anno scolastico per poi ripartire a settembre si spera con la normalità”.