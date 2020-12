Liguria , altri 349 contagi 19 decessi

Scendono ancora gli ospedalizzati per covid in Liguria, meno 43 a 1.065 oggi, con 102 persone in terapia intensiva, rispetto alle 105 di ieri. L’epidemia causa però altre 19 vittime, registrate tra il 26 novembre e ieri, primo dicembre.

E’ quanto emerge dal bollettino della Regione sulla base del flusso tra Alisa e il ministero della Salute.

Si registrano intanto altri 349 nuovi contagi, emersi da 4.620 tamponi.

I nuovi casi per residenza sono distribuiti tra Imperia (Asl 1), 45; Savona (asl 2), 50; Genova, 173 (137 tra Asl 3 e 36 Asl 4) e La Spezia (Asl 5), 70. Undici non sono residenti in Liguria.