Liguria al voto per le Europee, in 135 comuni si elegge anche il nuovo sindaco

Seggi aperti dalle 7 alle 23 in Liguria per le elezioni Europee, mentre in 135 comuni della regione si va al voto anche per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. Primocanale seguirà in diretta domani (lunedì 27 maggio) dalle ore 14 lo spoglio per le comunali con inviati nei principali comuni.

– ELEZIONI EUROPEE:

Sono più di 51 milioni i cittadini chiamati alle urne oggi domenica 26 maggio dalle 7 alle 23 per scegliere i 76 deputati in rappresentanza del nostro Paese sui 751 totali. Ognuno dei 28 Paesi si reca alle urne in giorni diversi e con un sistema elettorale diverso, e questo dipende dalle diverse storie elettorali dei singoli paesi. A Bruxelles siederanno fin da subito in 73, mentre i rimanenti, come stabilito dalla Cassazione, prenderanno posto in Aula solo dopo che sarà divenuto effettivo il divorzio della Gran Bretagna dall’Unione europea.

I 76 seggi che spettano all’Italia saranno scelti con il principio proporzionale “tanti voti, tanti seggi” con la soglia di sbarramento al 4%. I partiti che a livello nazionale non raggiungeranno quella soglia non entreranno nell’europarlamento. Il territorio nazionale è diviso in 5 circoscrizioni: Nord-Est (15 seggi), Nord-Ovest (20), Centro (15), Sud (18) e Isole (8). In Italia possono votare tutti i cittadini che hanno compiuto 18 anni e sono eleggibili quelli che hanno compiuto 25 anni.

– COME SI VOTA:

L’elettore dovrà scegliere una delle liste semplicemente facendo un segno sul simbolo relativo. Si possono esprimere fino a tre preferenze, scrivendo il cognome dei candidati negli spazi accanto al simbolo. Nel caso in cui l’elettore esprima più di una preferenza, queste devono riguardare candidati di sesso diverso pena l’annullamento della seconda e della terza preferenza. Per votare gli elettori devono esibire un documento di riconoscimento valido e la tessera elettorale.

– ELEZIONI COMUNALI:

Sempre oggi, domenica 26 maggio, oltre 419 mila liguri sono chiamati al voto anche per il rinnovo delle amministrazioni comunali: in 135 comuni su 234. Nei comuni che hanno una popolazione superiore a 15mila abitanti c’è la possibilità di andare al ballottaggio: si tratta di Ventimiglia, Sanremo, Albenga, Rapallo. Gli elettori sono chiamati al voto i, 43 della provincia di Genova, 30 in provincia di Imperia, 18 nello spezzino e 44 in provincia di Savona. . In alcune realtà invece c’è un solo candidato e l’obiettivo è quindi arrivare al quorum del 50% dei votanti più uno per essere eletto ed evitare il commissariamento.

Gli elettori che avessero smarrito la tessera elettorale, potranno chiederne il duplicato agli uffici comunali, che per questo oggi saranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 18.00, mentre domani, giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto.