Sono 599 i nuovi casi di Covid-19 in Liguria, su 2.846 tamponi processati. I deceduti sono 9 di età compresa tra i 66 e i 90 anni. Lo si apprende dal quotidiano bollettino contenente i dati flusso Alisa-Ministero diffuso da Regione Liguria. Gli ospedalizzati sono 1.190, 47 in più rispetto a ieri. 57 i pazienti in Intensiva. 533 sono le persone in isolamento domiciliare, 5.691 in sorveglianza attiva.