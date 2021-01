Liguria, 24 morti. 5 sotto 61 anni

La Liguria registra 285 nuovi positivi oggi, su 3.810 tamponi molecolari e 2.847 antigenici effettuati. In provincia di Imperia ci sono 63 nuovi casi, a Savona 66, a Genova 85, nel Tigullio 13 e alla Spezia 54.

Quattro non sono residenti in Liguria. Negli ospedali ci sono 702 pazienti, uno in meno di ieri, di cui 59 in terapia intensiva.

La regione registra 24 morti, tra cui tre donne di 49, 53 e 59 anni, e due uomini di 56 e 61 anni.

Sul fronte vaccinazioni, sono 49.460 i vaccini consegnati e 38.677 quelli somministrati, pari al 78% spiega la Regione.Oggi sono state vaccinate 1629 persone. Sono 236 quelle che hanno completato il ciclo vaccinale .