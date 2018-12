Lievi scosse sismiche a Ischia

Nell’isola di Ischia, in Campania, ci sono state delle lievi scosse sismiche. Per fortuna, non ci sono stati danni.

Nella zona versante Sud-Ovest dell’isola di Ischia sono state registrate tre scosse sismiche dagli strumenti dell’INGV (Istituto nazionale di geologia e vulcanologia) dell’Osservatorio Vesuviano.

Sono state classificate come scosse sismiche di piccola intensità. L’epicentro si trova ad una profondità modesta e per questo avvertiti dalla gran parte della popolazione residente nei Comuni di Forio e Serrara Fontana.

Nonostante si trattasse di scosse di piccola entità, gli abitanti si sono spaventati molto, data la situazione disastrosa che si è creata nell’agosto 2017.

La prima scossa si è verificata alle 3,14 di magnitudo 0,8 ad una profondità di 1,09 km di profondità nelle zone tra Montecorvo e il Cuotto nel Comune di Forio.

La seconda alle 9,30 con magnitudo 1,3 ad una profondità di 1,57 km, caratterizzata da un forte boato percepito dalla popolazione e la terza scossa in rapida successione alle 9,31 con magnitudo 0,1 ad una profondità di 2 km.

Adesso per fortuna non è accaduto nulla, ma in futuro potrebbero esserci altre scosse.