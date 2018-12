Lieve scossa di terremoto a Bassano

A Bassano c’è stata una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.6.

Intorno alle 8:50 di questa mattina c’è stato un terremoto con epicentro a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza.

Secondo quanto dichiarato dal Centro terremoti dell’Ingv, l’epicentro della scossa è stato localizzato due chilometri a Est della città, a una profondità di 11 chilometri.

Prima della scossa di magnitudo 2.6, la più forte che c’è stata, se ne è registrata un’altra più debole. Si trattava di una scossa di magnitudo 2.0 alle 8:33.

Poi la situazione è rientrata. L’ultima scossa registrata risale alle 9:2 e si tratta di una scossa con magnitudo 1.2.

Per fortuna, anche la scossa più alta in questo caso, aveva comunque una magnitudo bassa. Le scosse sono state percepite soprattutto ai piani alti dei palazzi.

Nei piani più bassi non si è neanche sentita. Ovviamente i vigili del fuoco hanno ricevuto molte chiamate di cittadini preoccupati. Per fortuna, non è successo nulla e non sono registrati danni.