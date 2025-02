Lieta fine per la scomparsa di Luciana Fiocco: ritrovata sana e salva

“Sollecito intervento delle squadre di ricerca porta alla positiva conclusione della vicenda”

Josephine Carinci 19.02.2025 – 09:55

Si è conclusa con un esito positivo la vicenda della scomparsa di Luciana Fiocco, la quarantasettenne di Villa Santo Stefano di cui si erano perse le tracce da due giorni. La donna è stata ritrovata in buone condizioni di salute grazie all’impegno congiunto di diverse squadre di soccorso.

Luciana Fiocco era scomparsa in circostanze non del tutto chiare dopo essersi recata in banca con il marito. L’allarme aveva fatto scattare immediatamente le ricerche, coordinate dalle autorità competenti e condotte con la massima celerità.

Le squadre di soccorso, composte da vigili del fuoco e cacciatori di Amaseno, hanno setacciato la zona di Colle Sabetta, riuscendo a localizzare la donna. Nonostante lo shock per l’esperienza vissuta, Luciana Fiocco è stata ritrovata in discrete condizioni di salute.

Il ritrovamento di Luciana Fiocco è motivo di grande sollievo per la comunità di Villa Santo Stefano e per tutti coloro che si sono prodigati nelle ricerche. La tempestività e l’efficacia dell’intervento delle squadre di soccorso hanno contribuito in modo determinante alla positiva conclusione della vicenda.

Le autorità competenti stanno ora cercando di ricostruire le circostanze della scomparsa per chiarire eventuali aspetti ancora oscuri. L’importante è che Luciana Fiocco sia tornata sana e salva tra i suoi cari, ponendo fine a giorni di angoscia e preoccupazione.