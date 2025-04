Lidia Laudani, con il suo “Un’altra vita”, ci trascina in un mondo che nessuno dovrebbe mai ignorare, un mondo fatto di dolore, lotta, speranza. A Civate, in quel tempio della cultura che è la Sala Civica di Villa Canali, venerdì 4 aprile alle 21, si materializzerà il miracolo di una scrittrice che sa come toccare le corde più profonde dell’anima umana.

L’autrice non è certo la tipica narratrice che si perde in frivolezze o banalità. No, Lidia Laudani è una di quelle che entra dentro, scava, penetra e ti costringe a riflettere, a vedere la realtà per quello che è: cruda, dura, ma anche capace di risorgere, di ricominciare, di offrirti una “Un’altra vita”, appunto. Il romanzo non è solo un successo editoriale, ma una pietra miliare nel panorama della letteratura contemporanea. Chi ha avuto il privilegio di leggerlo, lo sa: un’esperienza che ti segna, ti scuote, ti fa riflettere sulla resilienza dell’animo umano.

Un incontro con Lidia Laudani non sarà mai banale, non sarà mai un incontro da “distrazione”. È un’opportunità per entrare nel suo universo, per fare luce su un percorso di scrittura che non teme le sfide, che non si nasconde dietro facili illusioni.