Libri in PDF pronti per la stampa, tre denunce

Nella zona universitaria di Perugia tre titolari di una copisteria sono stati denunciati per aver venduto versioni digitale di testi universitari protetti dal diritto d’autore.

Sette tra hard disk e pen drive custodivano un’intera biblioteca universitaria in formato digitale. Scaffali e scaffali di manuali universitari, tutti racchiusi in oggetti della grandezza di una fetta biscottata in formato digitale PDF pronti per essere stampati e venduti agli studenti alle prese con lo shopping universitario per eccellenza: i libri di testo. Tre titolari di una copisteria avrebbero stampato e venduto, secondo le accuse degli inquirenti, materiale protetto dal diritto d’autore, cedendolo agli studenti a un prezzo inferiore a quello reale, del formato cartaceo. È una pratica abbastanza diffusa – in gergo la pratica viene definita “reprografia” illecita – e ogni tanto qualcuno viene pizzicato.

I tre uomini che rifornivano gli studenti dell’ateneo perugino sono stati denunciati dalla guardia di finanza e, oltre a rischiare dai sei mesi ai tre anni di reclusione, potrebbero dover pagare una multa che nel migliore dei casi ammonterebbe a poco più di 2500 euro, ma nel peggiore sarebbe un’ammenda di oltre 15mila euro. Gli hard disk contenevano più di 11 milioni di volumi universitari scansionati e salvati in PDF, pronti per essere stampati appena, a inizio semestre, gli studenti venivano con la lista di libri per i corsi da seguire nei mesi successivi. A seguito del blitz della Guardia di Finanza di Perugia ai tre titolari sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 2,3 milioni di euro prevista dalla legge sul Diritto d’autore.