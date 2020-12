Libia: Viviani (Lega), governo imbarazzante con famiglie pescatori sequestrati, vergogna

Roma, 11 dicembre – “Governo Conte senza vergogna. Non solo non riporta a casa i pescatori di Mazara del Vallo, sequestrati da oltre 100 giorni in Libia, ma ha anche il coraggio di negare un sostegno economico alle loro famiglie disperate e alle imprese ittiche vittime di sequestri in alto mare da parte di autorità straniere. Dichiarare inammissibile l’emendamento della Lega al decreto Covid presentato al Senato per dare un segnale concreto di vicinanza a queste famiglie e a queste piccole aziende è un voltafaccia imbarazzante”.

Così dichiara il deputato Lorenzo Viviani, capo dipartimento Pesca della Lega.