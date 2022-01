Libano: Hariri lascia la vita politica e boicotta elezioni

L’ex premier libanese Saad Hariri, figlio ed erede politico del defunto ex primo ministro Rafiq Hariri ucciso a Beirut nel 2005, ha annunciato oggi che intende ritirarsi dalla vita politica e che non parteciperà alle prossime elezioni legislative previste in Libano a maggio.

Hariri ha anche invitato la Corrente del Futuro, da lui diretta per lunghi anni, a seguire il suo esempio nel boicottare le legislative del maggio prossimo.

“Non mi candiderò alle elezioni e non presenterò nessuna candidatura della Corrente del Futuro a mio nome”, ha affermato Hariri, durante un discorso pronunciato a Beirut di fronte ai membri del suo partito.

Hariri, a lungo legato all’Arabia Saudita come suo padre Rafiq, aveva lasciato il Libano nel luglio dell’anno scorso dopo che erano falliti diversi tentativi di dare vita a un nuovo governo. Da allora si è stabilito negli Emirati Arabi Uniti dove ha investito parte del suo capitale.