Lerici, parcheggi per rosa per donne in gravidanza

Il Comune di Lerici ha istituito i parcheggi rosa riservati alle donne in attesa e alle mamme o ai papà con bambini di età inferiore ai due anni.

“Sei gli stalli individuati sul territorio comunale: due sul lungomare della Venere Azzurra, due in piazza Bacigalupi, nell’area antistante il Palazzo Comunale, e due in via Garibaldi a San Terenzo, in prossimità di Piazza Brusacà”.

“Un’attenzione necessaria per garantire la possibilità di spostarsi in maniera agevole alle donne in stato di gravidanza o con un neonato al seguito, rimuovendo le barriere esistenti – commenta il sindaco Leonardo Paoletti -. Per questa ragione la scelta delle sei aree di sosta è ricaduta su zone strategiche del Comune, centrali rispetto ai servizi e alle attrattive che il nostro territorio offre. Un gesto di civiltà nei confronti delle persone che vivono una fase importante e delicata della propria vita”.