L’emorragia del debito pubblico tra i sintomi del covid-19

Dinnanzi allo shock della pandemia, gli Stati spendono in cerca di un miracolo. Questo debito colossale peserà a lungo sulle politiche pubbliche di tutto il globo

Oggi c’è una doppia emergenza: sostenere le famiglie e le imprese di fronte a una parziale cessazione dell’attività, per essere in grado di rilanciare l’economia quando la pandemia di Covid-19 si ritrarrà.

Quando la crisi sarà alle nostre spalle, gli stati si troveranno gravati da un colossale debito pubblico. Prima del 2008, quella dei paesi sviluppati si aggirava intorno al 75% del prodotto interno lordo (PIL). Con la grande crisi finanziaria, è salita a poco più del 100%, stabilizzandosi a questo livello per un decennio. L’impatto delle misure di contenimento e dei pacchetti di stimolo lo porterà al 120% del PIL entro la fine dell’anno, secondo il Fondo monetario internazionale (FMI).

Certo, i governi hanno vissuto situazioni molto più complesse in passato – all’indomani della seconda guerra mondiale, il debito pubblico sfiorò il 200% del PIL in Europa. Resta il fatto che, tuttavia, gli Stati affronteranno questa montagna di 66 trilioni di dollari (61 trilioni di euro) di debito – cancellazione parziale, intervento delle banche centrali, cocktail di crescita e inflazione – , rischieranno di pesare a lungo sulle politiche pubbliche e sul panorama politico.

Quali stati sono maggiormente indebitati?

In questa crisi, il paese che spende di più per mantenere a galla la sua economia di fronte alla pandemia sono gli Stati Uniti: il piano di sostegno americano è vicino a 2.000 miliardi di dollari, quasi il 10% del PIL. “Senza precedenti”, ha dichiarato l’FMI.

In confronto, la zona euro è più parsimoniosa: i suoi piani di sostegno superano a malapena il 3% del PIL in media. La Germania ha messo le maggiori risorse al 4,4%. Il piano francese raggiunge il 4,1% del PIL. In Italia o in Spagna, il cui margine di manovra di bilancio è più limitato, rappresenta solo l’1,4% del PIL.

Articolo a cura di Francesca Tinelli