Legge per alloggi stagionali: via al recupero di strutture dismesse

La Giunta regionale ha approvato una legge che semplifica il recupero di edifici esistenti, soprattutto ex alberghi, per creare alloggi per il personale stagionale del settore turistico. L’obiettivo è risolvere la carenza di alloggi, evitare il consumo di suolo e sostenere le imprese.

La norma consente di convertire strutture ricettive dismesse e altri immobili, se consentito dal piano regolatore comunale, qualificandoli come strutture complementari delle aziende alberghiere. È previsto un ampliamento volumetrico fino al 20% con vincolo di destinazione d’uso di almeno 15 anni.

Per incentivare gli interventi, la legge prevede mutui agevolati, semplificazioni urbanistiche (esclusione da dotazioni verdi e riduzione parcheggi) e deroghe su urbanistica e imposta di soggiorno. Sono previste sanzioni per chi utilizza le strutture in modo improprio.

Un fondo iniziale di 1,4 milioni di euro, attinto da risorse Finaosta Spa, sosterrà l’iniziativa nel 2025. Una delibera della Giunta definirà i dettagli tecnici e le modalità di controllo.