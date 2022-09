L’educazione alla sostenibilità trascurata nelle scuole italiane la storia di copertina del mese. Nel nuovo numero anche l’inchiesta “Ambiente indifeso” sui nuovi ecoreati previsti dall’Ue, 30 anni di Puliamo il Mondo e molto altro ancora.

La crescita dell’attenzione per la crisi climatica e per il futuro del Pianeta tra i più giovani non va di pari passo con un aumento dell’educazione ambientale nelle scuole italiane. Tutt’altro. Oggi, infatti, come denuncia la Nuova Ecologia, sul tema si fa meno informazione rispetto a vent’anni fa. La storia di copertina del mese, “L’ambiente in classe”, è un viaggio nelle aule del Paese che evidenzia un disinvestimento in termini di risorse e politiche a favore dell’educazione ambientale, nonostante l’aumento dei bisogni sociali e una richiesta di maggiore impegno da parte dell’Unione europea. Una tendenza da invertire insieme a quella della povertà educativa che in Italia colpisce milioni di giovani. La strada per ripartire? Creare alleanze con i territori, dove gli insegnanti costituiscono i “patti educativi di comunità” e le eccellenze non mancano: è il caso, ad esempio, della scuola “Brancati” di Pesaro, decretata edificio più ecosostenibile d’Europa alla Cop26 di Glasgow. Gli approfondimenti nei servizi di Elisa Cozzarini, Alessandra Capizzi, Assia La Rosa, lanuovaecologia.it) e sui canali social della rivista, oltre che sul profilo LinkedIn di Legambiente.

Introduce Francesco Loiacono, direttore di Nuova Ecologia. Partecipano: Claudia Cappelletti, responsabile Scuola di Legambiente, Franco Lorenzoni, fondatore della Casa-laboratorio di Cenci, Franco Roberti, europarlamentare ed ex Procuratore nazionale antimafia, Enrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio ambiente e legalità di Legambiente, e i giornalisti Fabio Dessì, Giulia Assogna ed Elisa Cozzarini.

Durante la diretta, Gianlorenzo Ingrami realizzerà delle vignette sui temi trattati.