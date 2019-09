Lecce:Babacar,i miei gol per la salvezza

“Volevo il Lecce e, negli ultimi giorni di mercato, ho comunicato al mio agente di velocizzare la trattativa con i giallorossi. Quanti gol spero di realizzare con questa maglia? Il mio gol sarà solo e soltanto per la salvezza del Lecce”. E’ questo l’imperativo categorico di Khouma El Babacar, classe 1993, nuovo attaccante dei salentina, presentato allo stadio di Via del Mare. A fare gli onori di casa il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani che rimarca come il suo acquisto “rappresenti l’ennesimo sforzo economico della società in questa campagna trasferimenti. Abbiamo fatto un mercato tra stipendi e cartellini calciatori di circa 40 milioni – prosegue Sticchi Damiani, e quello di Babacar è un investimento importante per la società, uscita fuori budget. Il suo arrivo non è una bocciatura per gli altri attaccanti, ma aumenta la concorrenza ed il livello del reparto”. “Ho scelto Lecce, perché credo che questa sia la piazza ideale per me”, ha aggiunto l’attaccante.