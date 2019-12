Le parole di Messi in vista del “Clasico” in programma domani alle 20

“È sorprendente che Zidane abbia ricevuto così tante critiche nell’ultimo periodo. Ma chi sta in questo mondo da tanto tempo sa come funzionano le cose. La gente si dimentica velocemente del passato e vuole sempre di più ogni giorno. E Zidane quando è tornato sapeva che le tre Champions che aveva vinto non sarebbero più contate, doveva ripartire come se fosse il primo giorno. Gli allenatori e i calciatori delle grandi squadre sanno di stare sempre in discussione e devono conviverci”.