Lunedì 11 aprile 2022 – Inaugurata il 4 aprile scorso, rimarrà aperta fino al prossimo 18 aprile la mostra di opere di Vincenzo Lamensa, originario di Chiaromonte, a Roma nella Galleria Dantebus Margutta, in via Margutta 38.

Una mostra di opere che sta riscuotendo già successo di pubblico e di critica.

Lamensa – come ci confida per telefono – ha avuto sin da bambino la passione per la pittura. Finite le scuole medie a Chiaromonte, ha frequentato l’Istituto d’Arte a Potenza.

Poi è iniziato il suo cammino di artista che con risultati importanti, tra i quali quello ottenuto lo scorso anno entrando tra i selezionali al concorso internazionale di Lussemburgo.