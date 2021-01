Le infrazioni stradali su Genova tutte le postazioni

Sistema di rilevazione automatica delle infrazioni installato presso impianti semaforici. Rif. Comunicazioni prot. n. 318847 del 22.10.2020 e 319034 del 22.10.2020

Si precisa che le postazioni di rilevazione automatica sono operative sulle intersezioni:

• Corso Europa int. Via Isonzo

• Corso Europa int. Via Timavo

• Corso Gastaldi intersezione Via Barrili

• Corso Gastaldi intersezione Via Corridoni

• Corso Saffi intersezione Via Brigate Partigiane

• Corso Torino intersezione Via Invrea prov. Sud

• Corso Torino intersezione Via Invrea provenienza nord

• Corso Torino intersezione Via Tolemaide

• Rampa autostradale intersezione Via Cantore

• Via Barrili intersezione Corso Gastaldi

• Via Cantore inters. Via San Bartolomeo Fossato

• Via Caprera intersezione Via Orsini

• Via Cavallotti intersezione Via Caprera

• Via Corridoni intersezione Corso Gastaldi

• Via Invrea

• Via Isonzo intersezione Corso Europa

• Via Orsini intersezione Via Caprera

• Via San Bartolomeo del Fossato intersezione Via Cantore

• Via Timavo int. Corso Europa

• Via Tolemaide intersezione Corso Torino

• Viale Brigate Partigiane altezza Questura

• Via Puccini intersezione Via Hermada e Via Albareto