Le idee regalo più smart per la Mamma tech-lover!

Milano, 8 maggio 2024 – Il tempo stringe: domenica 12 maggio sarà nuovamente il tanto atteso – e temuto – Mother’s Day, una giornata per festeggiare tutte le mamme. In vista di un appuntamento così speciale le ricerche per le idee regalo per la Festa della Mamma 2024 si fanno sempre più intense. Se la mamma è un tech-lover, appassionata di tecnologia e soluzioni per rendere più smart le proprie giornate, queste opzioni di regalo sono la scelta giusta per dimostrargli quanto sia speciale e strapparle un sorriso.

Dalle ultime novità in fatto di gadget e dispositivi smart, alle idee più innovative e utili, non mancheranno opzioni per trovare il regalo perfetto per celebrare la Festa della Mamma.

Per la mamma che ama la musica e i podcast: le REAL BLUE TWS 3 rappresentano un partner audio impeccabile nella vita di tutti i giorni. Con cancellazione attiva del rumore più efficiente, suono ottimizzato e certificazione IPX4, queste cuffie in-ear offrono un tempo di riproduzione totale con custodia di oltre 37 ore senza ANC, di oltre 24 ore con ANC, di oltre 9 ore senza ANC con una sola carica. Disponibili in 4 colorazioni: nero, bianco, blu, verde acqua. Prezzo: 149,99€

Per le mamme sempre in ritardo: Radio ONE – speaker radio sveglia HI-FI con connessione Bluetooth 3 in 1: di notte pratica e funzionale sveglia, di giorno oggetto di design e speaker radio per la zona living. Con tecnologia Dynamore by Teufel, progettata per garantire un suono sempre potente e bilanciato, trasforma il comodino in un piccolo palcoscenico. Inoltre, grazie all’illuminazione del display brevettato, regolabile automaticamente o manualmente e con un ampio indicatore dell’orario, il sonno non verrà disturbato da fastidiosi fasci di luce provenienti dai device elettronici.

Disponibile in colorazione Nera e Light Grey.

Prezzo 169,99€ ora in offerta a 129,99€

Per la mamma che lavora da casa:

LYRA – Tastiera e mouse wireless con ricevitore – tastiera compatta realizzata per l’85% in plastica riciclata e con un packaging certidicato FSC® al 100% privo di plastica. Perfetta per lavorare a casa, in ufficio o in viaggio, è disponibile anche nella versione deskset che include anche un piccolo mouse.

Disponibile nei colori: nero, blu, bianco, verde.

Prezzo: 40,99€

Per la mamma sempre connessa: GXT 491P FAYZO wireless sono potenti cuffie gaming wireless over-ear per un’esperienza di ascolto coinvolgente e senza fili. Grazie alla doppia funzionalità wireless, le Fayzo consentono di collegarsi contemporaneamente al PC/console e al telefono tramite il ricevitore USB a bassissima latenza da 2,4 GHz e il Bluetooth. Inoltre, queste cuffie offrono fino a 22 ore di riproduzione grazie alla comoda batteria ricaricabile.

Disponibile in tre diverse colorazioni: nero, bianco e lilla.

Prezzo: 69,99€

Per la mamma book lover: nella libreria delle mamme amanti del tech non può di certo mancare un eReader. Kobo Libra Colour è dotato di display E Ink Kaleido™ 3 da 7″, che introduce una nuova palette di sfumature mantenendo i vantaggi della tecnologia E Ink. Kobo Libra Colour che vanta una memoria fino a 32 GB (fino a 24.000 eBook o 150 audiolibri). La lunga durata della batteria assicura settimane di lettura con una singola carica, rendendo l’esperienza senza interruzioni e adatta ai lettori incalliti. La nuova tecnologia wireless Bluetooth® facilita anche l’ascolto degli audiolibri Kobo, ampliando le opzioni di fruizione dei contenuti. Kobo Libra Colour, impermeabile a prova di vasca da bagno e schizzi imprevisti, può diventare un ottimo compagno di viaggio per tutti gli appassionati di lettura. Prezzo: 229,99€

Per la salute degli occhi: ore e ore davanti a pc o al cellulare possono affaticare e appesantire gli occhi. Prendersi dunque cura del benessere visivo della mamma tech addicted è il modo migliore per fare un regalo utile per la sua salute. Ideali a tale scopo sono le innovative lenti Sync by Hoya studiate e progettate per combattere l’affaticamento visivo da dispositivi digitali. Queste specifiche lenti a supporto accomodativo possono essere utilizzate anche da chi non necessita di correzione visiva proprio perché il loro scopo è migliorare il comfort degli occhi durante attività prolungate e da vicino su schermi digitali, offrendo una protezione ottimale per l’affaticamento degli occhi.

Tutte le lenti Hoya sono vendute nei centri ottici Hoya center, presenti a livello nazionale, rintracciabili QUI