LE DONNE SI AMANO E SI DIFENDONO !!

Una tavola rotonda sul “Codice Rosso” contro la violenza sulle donne si è tenuta a Roma il 4 marzo 2025, nell’ambito degli eventi di #8marzo. Organizzato dalla Polizia Locale di Roma Capitale, l’evento mirava a stimolare un’ulteriore riflessione sul persistente problema della violenza di genere. La discussione, guidata dal Comandante della Polizia Mario De Sclavis, ha visto la partecipazione di figure chiave come la Presidente dell’Assemblea Svetlana Celli, il Sindaco Roberto Gualtieri e gli Assessori Monica Lucarelli e Luisa Regimenti. I relatori hanno affrontato gli aspetti legali, giudiziari e medici della legge “Codice Rosso” (Legge 69/2019), che rafforza la protezione delle vittime di violenza e stalking. L’evento ha anche presentato una toccante testimonianza di una sopravvissuta che, con l’aiuto della polizia locale, è sfuggita a una situazione di abuso. I funzionari hanno sottolineato la necessità di un’azione globale, compreso un aumento delle risorse per i centri antiviolenza e cambiamenti culturali per combattere gli stereotipi di genere.