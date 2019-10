Inizia all’olimpico di Roma quest’ ottava giornata di serie A . A scendere in campo Lazio e Atalanta una sfida ad alta quota tra due pretendendi per la Champions. La partita sin da subito sembra indirizzata verso un’unica direzione : due gol di Muriel e dopo Gomez imprimono la padronanza nei primi 45 minuti di gioco nel rettangolo verde . Inzaghi ha a disposizione solo 15 minuti per rivitalizzare i suoi che tornano nel secondo tempo con la cattiveria giusta e tra il minuto 69-70’ segnano prima con Immobile da rigore poi correa la consegna sotto l’incrocio di Gollini. Nel finale 5 i minuti di recupero concessi ne bastano solo 2 e Immobile regala uno strepitoso pareggio nuovamente da rigore . Finisce qui sul risultato di 3-3 .Atalanta a 17 , Lazio invece a quota 12.