Lazio-rennes 2-1: rimonta di carattere per i ragazzi di mister Inzaghi

La Lazio torna a vincere in Europa League. Dopo il ko col Cluj, la squadra di Inzaghi batte il Rennes 2-1 in rimonta e interrompe la striscia negativa in Coppa. All’Olimpico vittoria preziosa in chiave qualificazione per i biancocelesti. Quando Inzaghi decide poi di cambiare assetto tattico, mandando dentro lo spagnolo e il serbo, la partita cambia e la Lazio ribalta il risultato conquistando una vittoria fondamentale. Sergej prima sbaglia sul gol di Morel poi si riscatta ribaltando da solo la partita: prima segna poi serve a Immobile l’assist del successo. Un successo che vale doppio visto che il Rennes resta a un solo punto nel girone. I ragazzi di Inzaghi agganciano il Cluj a quota tre ad un solo punto dal Celtic prossimo avversario.