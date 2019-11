Lazio -Cluj 1-0: speranze ancora vive per i biancocelesti, decide Correa

ROMA – Spera ancora la Lazio, ora il destino in Europa League è nelle mani del Celtic (già qualificato) che all’ultima partita del girone non deve lasciare nemmeno un punto in Romania al Cluj, con i biancocelesti costretti a vincere ovviamente con il Rennes (già eliminato) fuori casa. Se così andasse, la squadra di Inzaghi riuscirebbe a passare il turno in virtù degli scontri diretti con i romeni (2-1 all’andata e 1-0 al ritorno). Situazione complicata, ma non impossibile, ancora in bilico grazie alla vittoria obbligata di questa sera: un 1-0 firmato Correa che basta e avanza innanzitutto per regalarsi un’ultima chance e poi per porre fine alle 14 gare di fila in Europa con almeno una rete subita. Porta inviolata e prestazione buona, non ottima perché come al solito la Lazio non chiude i conti e rischia nel secondo tempo.